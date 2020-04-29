В Брянской области осудили трех иностранцев, пытавшихся попасть в Россию
В Злынковском районе осудили трех иностранцев, которые попытались незаконно проникнуть в Россию.
16 декабря прошлого года 33-летний гражданин Грузии предложил за деньги паре из Армении пересечь границу без документов.
В Гомеле они договорились, что проедут в обход пункта пограничного контроля.
Иностранцы сели на такси и прибыли в Злынковский район, где их задержали сотрудники пограничной службы.
По решению суда жителя Армении и Грузии приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Женщину - к семи. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не уступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU