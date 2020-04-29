В Брянской области осудили трех иностранцев, пытавшихся попасть в Россию

29 Апр 2020 2020-04-29T12:19:42+03:00

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В Злынковском районе осудили трех иностранцев, которые попытались незаконно проникнуть в Россию.

16 декабря прошлого года 33-летний гражданин Грузии предложил за деньги паре из Армении пересечь границу без документов.

В Гомеле они договорились, что проедут в обход пункта пограничного контроля.

Иностранцы сели на такси и прибыли в Злынковский район, где их задержали сотрудники пограничной службы.

По решению суда жителя Армении и Грузии приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Женщину - к семи. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не уступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU