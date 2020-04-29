В Брянской области впервые коронавирус выявили в Рогнединском районе

29 Апр 2020 2020-04-29T11:16:59+03:00

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В Брянской области впервые коронавирус выявили у жителя Рогнединского района. Пока там зарегистрировали одного заболевшего, сообщают в оперштабе.

Общее число человек с официально подтвержденным диагнозом COVID-19 в области составляет 783 человека. За последние сутки обновился рекорд по росту числа заболевших. 29 апреля подтвердили 115 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Брянске - 371 пациента. На втором месте Сельцо с 102 заболевшими.

Карту распространения коронавируса по районам Брянской области и статистику роста заболеваемости читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU