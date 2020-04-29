В Брянске за сутки коронавирус подтвердили у 52 пациентов

29 Апр 2020 2020-04-29T11:11:24+03:00

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В Брянске за последние сутки коронавирус подтвердили у 52 человек. Такие данные 29 апреля опубликовали в оперативном штабе. Общее число заболевших в городе составляет 371 человек.

Пациентов размещают в Брянской областной больнице, госпитале ветеранов на проспекте Станке Димитрова и в горбольнице №4. Переоборудовать койки планировали и во второй городской больнице. Но пока этого не сделали.

По всей области в тяжелом состоянии находятся 22 брянца с коронавирусом. Шестеро человек умерли. В регионе подготовили 147 коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. А общее число мест для больных коронавирусом составит 2,5 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU