В Брянской области зарегистрировали 783 случая коронавируса

29 Апр 2020 2020-04-29T10:45:54+03:00

Больше всего заболевших в Брянске -371 человек. Фото: Артем ЛЕНЦ

За день диагноз подтвердили у 115 пациентов

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Общее число заражений коронавирусом в Брянской области достигло 783. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро среды, 29 апреля.

За сутки выявили 115 новых случаев. Это рекорд для региона со времени начала эпидемии.

Больше всего заболевших в Брянске -371 человек. Выросло количество пациентов с подтвержденным COVID-19 в Карачаевском районе - 13 новых случаев. Первого заболевшего выявили в Рогнеденском районе.

Таким образом, чистых от коронавируса осталось всего 4 района: Жирятинский, Суражский, Гордеевский и Красногорский районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU