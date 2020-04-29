2020-04-29T10:45:54+03:00
Общество

В Брянской области зарегистрировали 783 случая коронавируса

За день диагноз подтвердили у 115 пациентов
Мария Дедкова
Поделиться:
Больше всего заболевших в Брянске -371 человек.Больше всего заболевших в Брянске -371 человек.Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Общее число заражений коронавирусом в Брянской области достигло 783. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро среды, 29 апреля.

За сутки выявили 115 новых случаев. Это рекорд для региона со времени начала эпидемии.

Больше всего заболевших в Брянске -371 человек. Выросло количество пациентов с подтвержденным COVID-19 в Карачаевском районе - 13 новых случаев. Первого заболевшего выявили в Рогнеденском районе.

Таким образом, чистых от коронавируса осталось всего 4 района: Жирятинский, Суражский, Гордеевский и Красногорский районы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области зарегистрировали 783 случая коронавируса
В Брянской области подтвердили 115 новых случаев заболевания коронавирусом
В поселке Климово водитель "Лады" столкнулся с пожарной машиной
Жители Брянска пожаловались на ночную дискотеку во время самоизоляции
Владелица салона красоты в Брянске: "Многим парикмахерам уже попросту нечего есть"
На бульваре Гагарина в Брянске установили карты главных битв Великой Отечественной войны
В Брянской области 5600 коек в больницах оставили для пациентов без коронавируса
В брянском аэропорта приземлился редкий самолет Як-42А
В Брянской области на аппаратах ИВЛ находятся 22 пациента с коронавирусом
Объем онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличился в 10 раз
Чистыми от коронавируса остаются пять районов Брянской области
Для брянских пожарных купили 17 спецмашин
В Брянске начался ремонт улицы Правды
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
В Брянской области выздоровели почти 20% заболевших коронавирусом
Брянская область оказалась в тройке рейтинга эффективности борьбы с коронавирусом
В Брянской области борщевиком заросло почти 1000 гектаров земли
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
В Брянской области полицейские перекрыли дороги к кладбищам
На трассе в Выгоничах 29 и 30 апреля отключат светофор