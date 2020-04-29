В Брянской области подтвердили 115 новых случаев заболевания коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T10:42:03+03:00

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В Брянской области в среду, 29 апреля, подтвердили 115 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки провели 828 тестов. Общее число заболевших составляет 783 человека.

Самый большой прирост в Брянске - плюс 52 пациента. Общее число с COVID-19 в городе составляет 371 человек. В Сельцо, как ни странно, ситуация не изменилась. Последние два дня там не фиксируют ни одного случая коронавируса. Впервые заболевание обнаружили у жителя Рогнединского района. До этого он был чистым от инфекции.

Выздоровело 170 человек, умерло от коронавируса - шесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU