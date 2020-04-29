В поселке Климово водитель "Лады" столкнулся с пожарной машиной

29 Апр 2020 2020-04-29T10:18:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском поселке Климово водитель "Лады Приора" столкнулся с пожарной машиной. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого вечера во вторник, 28 апреля, на перекрестке улиц Полевой и Брянской.

24-летний водитель проезжал на зеленый сигнал светофора. А пожарная машина двигалась на красный, но с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Автомобилист на легковушке не пропустил ее. Машины столкнулись.

Травмы получила 24-летняя пассажирка "Лады", сообщают в УГИБДД по Брянской области. С переломом нижней челюсти ее госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU