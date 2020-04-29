В поселке Климово водитель "Лады" столкнулся с пожарной машиной
В брянском поселке Климово водитель "Лады Приора" столкнулся с пожарной машиной. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого вечера во вторник, 28 апреля, на перекрестке улиц Полевой и Брянской.
24-летний водитель проезжал на зеленый сигнал светофора. А пожарная машина двигалась на красный, но с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Автомобилист на легковушке не пропустил ее. Машины столкнулись.
Травмы получила 24-летняя пассажирка "Лады", сообщают в УГИБДД по Брянской области. С переломом нижней челюсти ее госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU