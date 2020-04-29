Жители Брянска пожаловались на ночную дискотеку во время самоизоляции

29 Апр 2020 2020-04-29T10:03:12+03:00

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Жители Брянска пожаловались на ночную дискотеку на улице Флотской. Около полуночи на парковке у автомойки собирается молодежь на автомобилях. Они громко слушают музыку и ведут себя вызывающе, мешая спасть жителям соседних домов. Один из них сфотографировал ночное веселье и опубликовал снимок в социальных сетях. А также пригрозил в следующий раз вызвать полицию.

Многие жители города устали сидеть дома. Некоторые выходят погулять во двор с детьми. Соседям, которые строго соблюдают режим самоизоляции, это не нравится. Они также публикуют снимки в соцсетях. Такие посты вызывают скорее негативную реакцию. А ночная дискотека раздражает горожан не только во время самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU