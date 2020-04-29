Владелица салона красоты в Брянске: "Многим парикмахерам уже попросту нечего есть"

29 Апр 2020 2020-04-29T09:51:41+03:00

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"Непривычно пусто и тихо в салоне. Хожу поливать цветы, грустно, когда 20 лет строил свое дело, работал на пределе своих возможностей, положил здоровье и силы, а карантин рушит все," - так начинается пост в социальных сетях владелицы салона красоты в Брянске. Она пишет, что многим ее работникам уже нечего есть. Парикмахерам приходится работать на дому у клиента.

По мнению владелицы, это гораздо опаснее, чем постричься в салоне. Здесь есть необходимые средства защиты, стерилизация инструментов. В парикмахерской готовы соблюдать все санитарные нормы Роспотребнадзора.

Женщина просит разрешить работать в Брянске, как это сделали в других городах.

Напомним, режим самоизоляции продлили до 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU