Владелица салона красоты в Брянске: "Многим парикмахерам уже попросту нечего есть"
"Непривычно пусто и тихо в салоне. Хожу поливать цветы, грустно, когда 20 лет строил свое дело, работал на пределе своих возможностей, положил здоровье и силы, а карантин рушит все," - так начинается пост в социальных сетях владелицы салона красоты в Брянске. Она пишет, что многим ее работникам уже нечего есть. Парикмахерам приходится работать на дому у клиента.
По мнению владелицы, это гораздо опаснее, чем постричься в салоне. Здесь есть необходимые средства защиты, стерилизация инструментов. В парикмахерской готовы соблюдать все санитарные нормы Роспотребнадзора.
Женщина просит разрешить работать в Брянске, как это сделали в других городах.
Напомним, режим самоизоляции продлили до 11 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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