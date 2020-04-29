На бульваре Гагарина в Брянске установили карты главных битв Великой Отечественной войны
На бульваре Гагарина в центре Брянска 28 апреля установили 19 пилонов, на которых изображены карты главных битв Великой Отечественной войны. Город продолжают украшать, не смотря на режим самоизоляции.
Высота каждого пилона - около полутора метров. Их будет удобно рассматривать детям, если их будет разрешено выходить на улицу.
На картах - сражения за Москву и Ленинград, Сталинградская и Курская битвы, бои за Ржев и взятие Берлина, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Всего по Брянску установят 70 таких пилонов перед 9 Мая. Они появятся во всех районах города.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU