2020-04-29T09:15:14+03:00
Общество

На бульваре Гагарина в Брянске установили карты главных битв Великой Отечественной войны

Город продолжают украшать, несмотря на режим самоизоляции
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На бульваре Гагарина в центре Брянска 28 апреля установили 19 пилонов, на которых изображены карты главных битв Великой Отечественной войны. Город продолжают украшать, не смотря на режим самоизоляции.

Высота каждого пилона - около полутора метров. Их будет удобно рассматривать детям, если их будет разрешено выходить на улицу.

На картах - сражения за Москву и Ленинград, Сталинградская и Курская битвы, бои за Ржев и взятие Берлина, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Всего по Брянску установят 70 таких пилонов перед 9 Мая. Они появятся во всех районах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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