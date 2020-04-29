2020-04-29T08:42:55+03:00
Общество

В Брянской области 5600 коек в больницах оставили для пациентов без коронавируса

Лекарств хватит на сроки от 10 дней до полутора месяцев
Марина АНТОНОВА
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Фото: Александр Богомаз, официальная страница.Фото: Александр Богомаз, официальная страница.
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В Брянской области 5600 коек в больницах оставили для пациентов без коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе после обращения президента. Но плановую медицинскую помощь в них не оказывают. А принимают больных только в экстренных случаях.

Запаса лекарств в медицинских организациях области хватит на сроки от 10 дней до полутора месяцев. Некоторых препаратов хватит на два месяца. На лекарства для больных коронавирусом из областного бюджета выделили 371 миллион рублей.

Напомним, в регионе развернуто больше тысячи коек для коронавирусных больных. Так как пик эпидемии еще не пройдет еще подготовят полторы тысячи коек. К 1100 из них будет подведен кислород.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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