2020-04-29T08:30:51+03:00
Общество

В брянском аэропорта приземлился редкий самолет Як-42А

По неподтвержденным данным, он перевез гендиректора компании "Металлоинвест", который умер от пневмонии
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Международный аэропорт "Брянск".Фото: vk.com, "Международный аэропорт "Брянск".
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В брянском аэропорту вечером во вторник, 28 апреля, приземлился редкий самолет Як-42А. Это экспериментальная модель с некоторыми доработками: это модифицированный навигационный комплекс, дополнительные промежуточные положения закрылков, увеличенная левая входная дверь и другими. Борт был переоборудован для перевозки VIP-пассажиров. Самолет вылетел из Внуково, пишут в группе брянского аэропорта в социальных сетях.

По неподтвержденным данным, борт перевозил умершего от пневмонии генерального директора компаний "Металлоинвест" Андрея Варичева. Он родом из Курской области, был депутатом местной Думы. Скончался Андрей Варичев 27 апреля, сообщают в пресс-службе администрации Курской области. Ему было 52 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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