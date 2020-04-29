В брянском аэропорта приземлился редкий самолет Як-42А

29 Апр 2020 2020-04-29T08:30:51+03:00

По неподтвержденным данным, он перевез гендиректора компании "Металлоинвест", который умер от пневмонии

Изменить размер текста: A A

В брянском аэропорту вечером во вторник, 28 апреля, приземлился редкий самолет Як-42А. Это экспериментальная модель с некоторыми доработками: это модифицированный навигационный комплекс, дополнительные промежуточные положения закрылков, увеличенная левая входная дверь и другими. Борт был переоборудован для перевозки VIP-пассажиров. Самолет вылетел из Внуково, пишут в группе брянского аэропорта в социальных сетях.

По неподтвержденным данным, борт перевозил умершего от пневмонии генерального директора компаний "Металлоинвест" Андрея Варичева. Он родом из Курской области, был депутатом местной Думы. Скончался Андрей Варичев 27 апреля, сообщают в пресс-службе администрации Курской области. Ему было 52 года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU