В Брянской области на аппаратах ИВЛ находятся 22 пациента с коронавирусом
В Брянской области на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 22 пациента с коронавирусом. Такие данные на 28 апреля озвучили в оперативном штабе. Число людей в палатах интенсивной терапии увеличивается. Несколько дней назад к аппаратам ИВЛ были подключены 16 человек.
От коронавируса в регионе умерли шесть пациентов. Все они страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.
В Брянской области у 668 человек подтвердили диагноз COVID-19. За последние сутки количество заболевших выросло на 26 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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