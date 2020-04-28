В Брянской области на аппаратах ИВЛ находятся 22 пациента с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T20:09:30+03:00

На 28 апреля доступно 147 коек в палатах интенсивной терапии

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В Брянской области на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 22 пациента с коронавирусом. Такие данные на 28 апреля озвучили в оперативном штабе. Число людей в палатах интенсивной терапии увеличивается. Несколько дней назад к аппаратам ИВЛ были подключены 16 человек.

От коронавируса в регионе умерли шесть пациентов. Все они страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.

В Брянской области у 668 человек подтвердили диагноз COVID-19. За последние сутки количество заболевших выросло на 26 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU