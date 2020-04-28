Чистыми от коронавируса остаются пять районов Брянской области
Впервые диагноз COVID-19 поставили жителю Навлинского района
Пока заболевших коронавирусом нет в Рогнединском, Жирятинском, Суражском,Гордеевском и Красногорском районах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, в каких районах Брянской области нет очагов коронавируса. По данным на 28 апреля заболевание обнаружили в 21 районе и 5 городах.
Большинство заболевших по-прежнему в Брянске -319. На втором месте Сельцо - 102. На третьем - Дятьковский район - 44 случая.
28 апреля первого заболевшего выявили в Навлинском районе.
Пока заболевших коронавирусом нет в Рогнединском, Жирятинском, Суражском,Гордеевском и Красногорском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU