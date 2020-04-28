Чистыми от коронавируса остаются пять районов Брянской области

28 Апр 2020 2020-04-28T17:01:15+03:00

Пока заболевших коронавирусом нет в Рогнединском, Жирятинском, Суражском,Гордеевском и Красногорском районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Стало известно, в каких районах Брянской области нет очагов коронавируса. По данным на 28 апреля заболевание обнаружили в 21 районе и 5 городах.

Большинство заболевших по-прежнему в Брянске -319. На втором месте Сельцо - 102. На третьем - Дятьковский район - 44 случая.

28 апреля первого заболевшего выявили в Навлинском районе.

Пока заболевших коронавирусом нет в Рогнединском, Жирятинском, Суражском,Гордеевском и Красногорском районах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU