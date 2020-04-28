Для брянских пожарных купили 17 спецмашин
Для брянских пожарных купили 17 новых спецмашин. Торжественное вручение ключей пройдет 29 апреля, в преддверии Дня пожарной охраны России.
Технику передадут подразделениям пожарно-спасательного центра. На ее покупку потратили больше 112 миллионов рублей из областного бюджета.
- Данные автомобили имеют повышенную проходимость и внушительную емкость для вывоза огнетушащих средств, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оснащены эффективным для успешного тушения пожаров и ликвидации последствий ЧС пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием.
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ИСТОЧНИК KP.RU