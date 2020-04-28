2020-04-28T16:45:08+03:00
Общество

Для брянских пожарных купили 17 спецмашин

Ключи вручат в торжественной обстановке 29 апреля
Мария Дедкова
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На покупку техники потратили больше 112 миллионов рублей из областного бюджета.На покупку техники потратили больше 112 миллионов рублей из областного бюджета.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Для брянских пожарных купили 17 новых спецмашин. Торжественное вручение ключей пройдет 29 апреля, в преддверии Дня пожарной охраны России.

Технику передадут подразделениям пожарно-спасательного центра. На ее покупку потратили больше 112 миллионов рублей из областного бюджета.

- Данные автомобили имеют повышенную проходимость и внушительную емкость для вывоза огнетушащих средств, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оснащены эффективным для успешного тушения пожаров и ликвидации последствий ЧС пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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