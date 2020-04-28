28 Апр 2020 2020-04-28T16:25:08+03:00

Начать дорожники решили с тротуаров и освещения. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Здесь заменят асфальт, сделают тротуары и новое освещение

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В Брянске начался ремонт улицы Правды. Именно она пострадала в прошлом году, когда сюда перенаправили весь поток транспорта с улицы Спартаковской.

Протяженность ремонтируемого участка составит около 1 километра. Стоимость работ - 15 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе брянской мэрии, здесь заменят асфальт, обустроят тротуары и сделают освещение.

Начать дорожники решили с тротуаров и освещения.

По контракту все работы должны завершить до конца июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU