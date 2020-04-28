В Брянской области выздоровели почти 20% заболевших коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T15:56:08+03:00

Тем не менее, жертвами опасной болезни стали шесть человек

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В Брянской области от коронавируса вылечились 19% заболевших. Такие темпы выздоровления называют высокими.

По данным оперативного штаба, на данный момент в Брянской области COVID-19 выявили у 668 человек. 125 пациентов выписали. 6 человек скончались.

Тем временем, в медучреждениях остаются еще 537 человек. Они проходят лечение в Брянской областной больнице и в Брянском областном госпитале для ветеранов войн.

Напомним, глава региона назвал эпидситуацию управляемой. По словам Александра Богомаза, все идет по намеченному сценарию. Главная задача сегодня – не допустить резкого роста числа заболевших. Для этого граждане должны максимально ограничить контакты.

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ИСТОЧНИК KP.RU