Брянская область оказалась в тройке рейтинга эффективности борьбы с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T15:18:48+03:00

Так, первые места в рейтинге по мерам по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения заняли Москва, а также Брянская и Новосибирская области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Брянская область заняла третье место в рейтинге эффективности борьбы с коронавирусом в регионах.

Топ субъектов составлял экспертный институт социальных исследований. Как сообщает сайт kp.ru, специалисты подготовили список, основываясь на данных ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению пандемии.

Так, первые места в рейтинге по мерам по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения заняли Москва, а также Брянская и Новосибирская области.

Брянская область заключила соглашения для лечения пациентов с COVID-19 с другими регионами.

В регионе провели инвентаризацию аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц.

Брянские врачи, наблюдающие коронавирусных больных, прошли спецобучение в Сеченовском университете онлайн.

Предприятия перепрофилировались на пошив медицинской одежды и масок. Другие - безвозмездно делают детали и оборудование для больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU