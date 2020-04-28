Брянская область оказалась в тройке рейтинга эффективности борьбы с коронавирусом
Брянская область заняла третье место в рейтинге эффективности борьбы с коронавирусом в регионах.
Топ субъектов составлял экспертный институт социальных исследований. Как сообщает сайт kp.ru, специалисты подготовили список, основываясь на данных ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению пандемии.
Так, первые места в рейтинге по мерам по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения заняли Москва, а также Брянская и Новосибирская области.
Брянская область заключила соглашения для лечения пациентов с COVID-19 с другими регионами.
В регионе провели инвентаризацию аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц.
Брянские врачи, наблюдающие коронавирусных больных, прошли спецобучение в Сеченовском университете онлайн.
Предприятия перепрофилировались на пошив медицинской одежды и масок. Другие - безвозмездно делают детали и оборудование для больниц.
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ИСТОЧНИК KP.RU