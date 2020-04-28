В Брянской области борщевиком заросло почти 1000 гектаров земли

28 Апр 2020 2020-04-28T13:48:29+03:00

Площадь произрастания за год увеличилась почти в два раза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты вышли на борьбу с опасным сорняком

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В Брянской области около 1000 гектаров земли зарастают борщевиком. Об этом рассказали в пресс-службе «Россельхозцентра» по Брянской области.

Борщевик выделяет прозрачный водянистый сок, который опасен для человека и животных. Под воздействием ультрафиолетового излучения он вызывает сильные, долго незаживающие ожоги. Известны даже случаи летальных исходов у детей при обширном поражении кожи.

К сожалению, целенаправленная работа по сдерживанию распространения этого ядовитого растения у нас не ведут.

В прошлом году борщевик в Брянской области занимал площадь в 525 гектаров. Специалисты обработали всего лишь 9 гектаров.

По словам специалистов, самым эффективным способом борьбы с борщевиком является опрыскивание гербицидами. Наиболее чувствительны растения к препаратам в мае. Поэтому так важно начинать борьбу уже сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU