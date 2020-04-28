В Брянской области полицейские перекрыли дороги к кладбищам
Правоохранители дежурят возле мест захоронений
Полицейские дежурят возле каждого входа. Фото: vk.com, "Подслушано Брянск"
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В Брянской области полицейские перекрыли дорогу к кладбищам. Возле каждого входа дежурят правоохранители.
Так областные власти решили оградить брянцев от массовых походов на кладбища.
Как рассказывают в соцсетях брянцы, дороги перекрыли с помощью пожарных машин и тракторов.
Также в регионе запретили движение и парковку личных автомобилей возле мест захоронений. А в Брянске и вовсе отменили общественный транспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU