В Брянской области полицейские перекрыли дороги к кладбищам

28 Апр 2020 2020-04-28T13:28:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области полицейские перекрыли дорогу к кладбищам. Возле каждого входа дежурят правоохранители.

Так областные власти решили оградить брянцев от массовых походов на кладбища.

Как рассказывают в соцсетях брянцы, дороги перекрыли с помощью пожарных машин и тракторов.

Также в регионе запретили движение и парковку личных автомобилей возле мест захоронений. А в Брянске и вовсе отменили общественный транспорт.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU