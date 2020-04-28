На трассе в Выгоничах 29 и 30 апреля отключат светофор

28 Апр 2020 2020-04-28T13:52:19+03:00

Водителей в это время просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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29 и 30 апреля на трассе в Выгоничах не будет работать светофор. Его отключат из-за профилактических работ на линии электросетей.

Время ремонта займет четыре часа, с 13.00 до 17.00, предупредили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

Водителей в это время просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU