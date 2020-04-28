В Унечском районе расторгли фиктивный брак между азербайджанцем и россиянкой
В Унечском районе расторгли фиктивный брак между азербайджанцем и россиянкой. В любовь не поверили правоохранители.
- Проверка показала, что ответчики после заключения брака вместе не проживали, не имеют общих детей и совместно нажитого имущества, не ведут совместное хозяйство, не связаны правами и обязанностями, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Таким образом, они заключили брак без намерения создать семью, а с целью незаконного получения разрешения на временное проживание в РФ.
После проверки правоохранители подали заявление в районный суд. Там приняли решение расторгнуть брак.
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ИСТОЧНИК KP.RU