28 Апр 2020 2020-04-28T13:04:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Унечском районе расторгли фиктивный брак между азербайджанцем и россиянкой. В любовь не поверили правоохранители.

- Проверка показала, что ответчики после заключения брака вместе не проживали, не имеют общих детей и совместно нажитого имущества, не ведут совместное хозяйство, не связаны правами и обязанностями, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Таким образом, они заключили брак без намерения создать семью, а с целью незаконного получения разрешения на временное проживание в РФ.

После проверки правоохранители подали заявление в районный суд. Там приняли решение расторгнуть брак.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU