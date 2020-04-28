2020-04-28T13:04:11+03:00
Общество

В Унечском районе расторгли фиктивный брак между азербайджанцем и россиянкой

Иностранец женился, чтобы получить гражданство
Мария Дедкова
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В Унечском районе расторгли фиктивный брак между азербайджанцем и россиянкой. В любовь не поверили правоохранители.

- Проверка показала, что ответчики после заключения брака вместе не проживали, не имеют общих детей и совместно нажитого имущества, не ведут совместное хозяйство, не связаны правами и обязанностями, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Таким образом, они заключили брак без намерения создать семью, а с целью незаконного получения разрешения на временное проживание в РФ.

После проверки правоохранители подали заявление в районный суд. Там приняли решение расторгнуть брак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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