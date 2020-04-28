В центре Брянска на Радоницу образовалась пробка
Затрудненное движение заметили на улице Костычева
скриншот с видео vk.com, "Типичный Брянск"
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В центре Брянска на Радоницу, 28 апреля, образовалась пробка. Автомобилисты с утра встали на улице Костычева.
Видеозапись затора опубликовали в социальных сетях.
Накануне автомобилистов предупредили, что движение возле кладбищ ограничат. На подъездах будут дежурить сотрудники полиции.
Кроме того, у Центрального кладбища запретили парковку. Ограничения будут действовать весь день с 7.00 до 20.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU