В центре Брянска на Радоницу образовалась пробка

28 Апр 2020 2020-04-28T12:47:05+03:00

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В центре Брянска на Радоницу, 28 апреля, образовалась пробка. Автомобилисты с утра встали на улице Костычева.

Видеозапись затора опубликовали в социальных сетях.

Накануне автомобилистов предупредили, что движение возле кладбищ ограничат. На подъездах будут дежурить сотрудники полиции.

Кроме того, у Центрального кладбища запретили парковку. Ограничения будут действовать весь день с 7.00 до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU