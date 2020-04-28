Брянская, Орловская и Курская области заключили соглашение о сотрудничестве по борьбе с коронавирусом
Брянская, Орловская и Курская области заключили договор о взаимодействии по борьбе с коронавирусом.
Регионы будут помогать друг другу в случае ухудшения эпидситуации.
При заполнении всех коек для лечения COVID-19, в том числе и резервных отделений, будут задействованы все имеющиеся койки стационаров.
Напомним, в Брянской области их будет больше двух тысяч. В Орловской области мест в больницах для коронавирусных пациентов - чуть больше 400, в Курской области пообещали подготовить около 1000 мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU