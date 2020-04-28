2020-04-28T12:29:19+03:00
Общество

Брянская, Орловская и Курская области заключили соглашение о сотрудничестве по борьбе с коронавирусом

Регионы будут помогать друг другу, если эпидситуация ухудшится
Мария Дедкова
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Фото: оперативный штаб Брянской областиФото: оперативный штаб Брянской области
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Брянская, Орловская и Курская области заключили договор о взаимодействии по борьбе с коронавирусом.

Регионы будут помогать друг другу в случае ухудшения эпидситуации.

При заполнении всех коек для лечения COVID-19, в том числе и резервных отделений, будут задействованы все имеющиеся койки стационаров.

Напомним, в Брянской области их будет больше двух тысяч. В Орловской области мест в больницах для коронавирусных пациентов - чуть больше 400, в Курской области пообещали подготовить около 1000 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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