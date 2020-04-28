2020-04-28T12:01:49+03:00
Общество

В Брянской области умерли еще два пациента с коронавирусом

В оперативном штабе рассказали подробности о погибших
Мария Дедкова
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В Брянской области стало известно о смерти еще двух пациентов с коронавирусом.

Погибшими оказались двое мужчин. Одному брянцу было 56 лет, второму - 71.

Как говорят в оперативном штабе, причиной смерти стал коронавирус и вызванные им осложнения. Оба пациента страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.

Таким образом, с начала эпидемии в Брянской области скончались шесть пациентов с COVID-19. Первый умер 15 апреля, о смерти второго сообщили 23 апреля. Еще двое скончались на прошедших выходных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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