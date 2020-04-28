В Брянской области умерли еще два пациента с коронавирусом
В Брянской области стало известно о смерти еще двух пациентов с коронавирусом.
Погибшими оказались двое мужчин. Одному брянцу было 56 лет, второму - 71.
Как говорят в оперативном штабе, причиной смерти стал коронавирус и вызванные им осложнения. Оба пациента страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.
Таким образом, с начала эпидемии в Брянской области скончались шесть пациентов с COVID-19. Первый умер 15 апреля, о смерти второго сообщили 23 апреля. Еще двое скончались на прошедших выходных.
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ИСТОЧНИК KP.RU