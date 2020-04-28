2020-04-28T11:13:58+03:00
Политика

Сергей Калашников: Брянщина – один из лучших регионов по противодействию COVID-19

Мария Иванова
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Сергей Калашников также сообщил, что Брянский электромеханический завод и предприятие «Энергомаш» наладили производство переходников и комплектующих к аппаратам ИВЛ. ​ ​Сергей Калашников также сообщил, что Брянский электромеханический завод и предприятие «Энергомаш» наладили производство переходников и комплектующих к аппаратам ИВЛ. ​ ​
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Брянская область вошла в тройку лучших регионов России по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, сообщил сенатор от Брянщины Сергей Калашников.

Рейтинг регионов по эффективности мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, состоящий из шести разделов, подготовил экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

«Брянскую область отметили в разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения. Мы - на втором месте – между Москвой и Новосибирской областью», - заявил Калашников.

Он рассказал, что на сегодняшний день в регионе все врачи, работающие с инфицированными ковидом, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Им выделен санаторий для проживания, чтобы минимизировать контакты. Проживание, питание и проезд - за счет областного бюджета. Также медики прошли онлайн-спецобучение в Сеченовском университете.

Кроме того, по словам сенатора, в Брянской области развернуто 627 коек, 539 из которых – с подведенным кислородом. Это даже больше норматива Минздрава (596 и 418 соответственно). Оборудовано 134 койко-места с подключенными аппаратами ИВЛ. В ближайшее время число таких коек будет доведено до 209. Всего же в области аппаратов искусственной вентиляции легких порядка 500. На случай крайней необходимости оперативно может быть развернуто еще более 2000 коек. Они практически готовы, к большинству из них подведен кислород.

Сергей Калашников также сообщил, что Брянский электромеханический завод и предприятие «Энергомаш» наладили производство переходников и комплектующих к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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