В Брянской области коронавирусом заболели 668 человек
За сутки диагноз поставили еще 26 жителям области
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Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области к утру 28 апреля составило 668 человек. За сутки выявили 26 новых случаев.
Впервые коронавирус выявили у жителя Навли.
Число пациентов с COVID-19 выросло в Брянске - 319 человек. Новых заболевших нет в Сельцо, здесь по-прежнему 102 случая. По четыре случая выявили в Брянском и Дятьковском районах.
Выздоровели 125 человек, скончались - 6.
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ИСТОЧНИК KP.RU