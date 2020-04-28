В Брянской области коронавирусом заболели 668 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T10:48:50+03:00

За сутки диагноз поставили еще 26 жителям области

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Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области к утру 28 апреля составило 668 человек. За сутки выявили 26 новых случаев.

Впервые коронавирус выявили у жителя Навли.

Число пациентов с COVID-19 выросло в Брянске - 319 человек. Новых заболевших нет в Сельцо, здесь по-прежнему 102 случая. По четыре случая выявили в Брянском и Дятьковском районах.

Выздоровели 125 человек, скончались - 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU