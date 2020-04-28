В Навлинском районе впервые зарегистрировали коронавирус
По официальным данным, в районе пока один заболевший
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В Навлинсклм районе Брянской области 28 апреля впервые зарегистрировали случай заболевания коронавирусом. По официальным данным операштаба, в районе пока один заболевший.
В Брянской области коронавирусом охвачены пять городов и 21 район. Больше всего заболевших в Брянске, Сельцо, Дятьковском, Брянском и Карачаевском районах.
Общее число зарешистрированных случаев в регионе - 668. Выздоровело от коронавируса 125 человек, умерло - шестеро.
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ИСТОЧНИК KP.RU