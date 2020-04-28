Не можем уехать на работу: брянцы пожаловались на проблемы с транспортом

28 Апр 2020 2020-04-28T10:30:23+03:00

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28 апреля в Брянске ограничили работу общественного транспорта. Таким образом городские власти хотели оградить горожан от посещения кладбищ.

Тем временем этот день у регионе считается рабочим. Жителей предупредили о том, что автобусы и троллейбусы с 9.00 до 16.00 ходить не будут. Некоторые брянцы пожаловались, что не смогли уехать на работу.

- Простояли на остановке больше часа, - говорит жительница Брянска Татьяна. - Исчез не только муниципальный транспорт, но и маршрутки. Почему нельзя было подумать о тех, кто начинает работу не в 9.00? Можно было пустить хотя бы дежурную машину.

Но проблемы возникли не только у пешеходов. Из-за ограничения движения на улице Костычева собралась пробка из автомобилистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU