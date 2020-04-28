Больше 200 долгожителей Брянской области в мае получат поздравления от президента
В Брянской области в мае больше 200 долгожителей отпразднуют дни рождения. Все они получат персональные поздравления от президента страны.
Большинство юбиляров - женщины. Мужчин среди именинников чуть больше четверти, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Брянской области.
177 брянцев отметят свой 90-й день рождения, 23 - 95-й. А жительницы Комаричей и Брянска отпразднуют 100-летний юбилей.Одной из них сто лет исполнится 8 мая, другой – 13-го.
14 жителей области будут отмечать свои круглые даты 1 мая. А у пятерых день рождения совпадает в этом году с 75-летием Великой Победы. Среди юбиляров – два мужчины, из Брянска и Погарского района, обоим исполнится по 90 лет, и три женщины – из Унечи, Клинцов и Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU