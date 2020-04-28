Пенсии за 9 мая брянцы получат досрочно
Причиной переноса стал выходной
Всем остальным получателям пенсия в мае придет как обычно.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Выплата пенсий за май пройдет на Брянщине досрочно.
Доставку денег согласуют с режимом работы отделений почтовой связи.
- При этом жителям Брянска, которые обычно получают пенсию 9 числа, предусмотрена досрочная выплата - 8 мая, - говорят в пресс-службе ОПФР по Брянской области. - Всем остальным получателям пенсия в мае будет выплачена в установленные даты.
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ИСТОЧНИК KP.RU