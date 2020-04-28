Пенсии за 9 мая брянцы получат досрочно

28 Апр 2020 2020-04-28T09:41:43+03:00

Всем остальным получателям пенсия в мае придет как обычно. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Выплата пенсий за май пройдет на Брянщине досрочно.

Доставку денег согласуют с режимом работы отделений почтовой связи.

- При этом жителям Брянска, которые обычно получают пенсию 9 числа, предусмотрена досрочная выплата - 8 мая, - говорят в пресс-службе ОПФР по Брянской области. - Всем остальным получателям пенсия в мае будет выплачена в установленные даты.

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ИСТОЧНИК KP.RU