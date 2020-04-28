В Брянске возле остановки "Драмтеатр" появится светофор

28 Апр 2020 2020-04-28T09:31:20+03:00

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В Брянске продолжается ремонт на улице Фокина. Рабочие занялись установкой светофора возле остановки "Драмтеатр".

К этому моменту дорожники полностью заменили старую плитку на участке дороги до ЦУМа. А также здесь обновили светильники, сообщает "Риа Стрела".

Напомним, на днях на улице Фокина установили еще два светофора: на перекрестке с улицей Тютчева и рядом с домом №96 по улице Фокина. Они оборудованы кнопкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU