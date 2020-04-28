В Брянске возле остановки "Драмтеатр" появится светофор
В городе продолжается ремонт улицы Фокина
Изменить размер текста:
В Брянске продолжается ремонт на улице Фокина. Рабочие занялись установкой светофора возле остановки "Драмтеатр".
К этому моменту дорожники полностью заменили старую плитку на участке дороги до ЦУМа. А также здесь обновили светильники, сообщает "Риа Стрела".
Напомним, на днях на улице Фокина установили еще два светофора: на перекрестке с улицей Тютчева и рядом с домом №96 по улице Фокина. Они оборудованы кнопкой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU