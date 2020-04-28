Ушел из жизни преподаватель БГТУ Владимир Панченко
На днях стало известно о смерти преподавателя БГТУ Владимира Панченко. Об этом сообщили его коллеги из вуза.
Профессору было 76 лет.
Владимир Михайлович родился 1 сентября 1943 года в Сумской области. Почти 50 лет он проработал в брянском вузе. Сначала он трудился на кафедре «Организация производства», а затем «Экономика и организация производства», ставшей в последствии кафедрой «Экономики, организации производства, управления», которую с 2004 по 2015 год он возглавлял.
Владимир Панченко- автор множества печатных работ, методических рекомендаций, принимал активное участие в жизни университета.
- Владимир Михайлович останется надолго в нашей памяти как инициативная, творческая, болеющая за свое дело личность, много внесшая в организацию эффективной работы кафедры, факультета и университета в целом, - отметили коллеги педагога.
Они выразили соболезнования родным и близким Владимира Панченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU