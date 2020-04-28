Брянцам рассказали, когда завершится учебный год в школах

28 Апр 2020 2020-04-28T08:59:19+03:00

Из-за досрочного завершение учебного года детям пришлось бы нагонять непройденное в следующем году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Жителям Брянской области рассказали, когда закончится учебный год. Ответ на этот вопрос дала директор департамента образования и науки Елена Егорова в эфире телеканала "Брянская губерния".

По ее словам, учиться школьники закончат в намеченные ранее сроки.

Елена Егорова отметила, что дистанционное взаимодействие между учителями и школьниками удалось наладить. Потому обучение проходит без сбоев.

Предусмотрено определенное количество учебных часов, которые отведены на изучение предметов. Из-за досрочного завершение учебного года детям пришлось бы нагонять непройденное в следующем году. Это вызовет сложности в первую очередь у самих ребят.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU