2020-04-28T08:59:19+03:00
Общество

Брянцам рассказали, когда завершится учебный год в школах

Увеличивать каникулы детям не планируют
Мария Дедкова
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Из-за досрочного завершение учебного года детям пришлось бы нагонять непройденное в следующем году.Из-за досрочного завершение учебного года детям пришлось бы нагонять непройденное в следующем году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителям Брянской области рассказали, когда закончится учебный год. Ответ на этот вопрос дала директор департамента образования и науки Елена Егорова в эфире телеканала "Брянская губерния".

По ее словам, учиться школьники закончат в намеченные ранее сроки.

Елена Егорова отметила, что дистанционное взаимодействие между учителями и школьниками удалось наладить. Потому обучение проходит без сбоев.

Предусмотрено определенное количество учебных часов, которые отведены на изучение предметов. Из-за досрочного завершение учебного года детям пришлось бы нагонять непройденное в следующем году. Это вызовет сложности в первую очередь у самих ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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