Брянцам рассказали, когда завершится учебный год в школах
Жителям Брянской области рассказали, когда закончится учебный год. Ответ на этот вопрос дала директор департамента образования и науки Елена Егорова в эфире телеканала "Брянская губерния".
По ее словам, учиться школьники закончат в намеченные ранее сроки.
Елена Егорова отметила, что дистанционное взаимодействие между учителями и школьниками удалось наладить. Потому обучение проходит без сбоев.
Предусмотрено определенное количество учебных часов, которые отведены на изучение предметов. Из-за досрочного завершение учебного года детям пришлось бы нагонять непройденное в следующем году. Это вызовет сложности в первую очередь у самих ребят.
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ИСТОЧНИК KP.RU