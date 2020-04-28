Брянцев призвали на Радоницу остаться дома

28 Апр 2020 2020-04-28T08:22:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Брянской области призвали остаться дома на Радоницу во вторник, 28 апреля. Смс-предупреждение разослало МЧС. Брянцам напомнили, что действует запрет на посещение кладбищ.

К слову, призвал остаться дома и представитель Брянской епархии Михаил Макухин. Он обратился к жителям по благославлению митрополита Брянского и Севского Александра.

- Главное в этот день помолиться о своих усопших родственниках.

Напомним, у кладбищ в этот день будут дежурить сотрудники полиции. А в Брянске даже ограничат движение общественного транспорта. Такие меры принимают, чтобы не допустить скопления людей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU