В Брянске на улице Пионерской заканчивают укладывать асфальт

27 Апр 2020 2020-04-27T19:03:35+03:00

Эту улицу ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске улице Пионерской заканчивают укладывать асфальт.

Кроме того, на 90% здесь завершили строительство тротуаров, заменили освещение. По окончании всех работ здесь нанесут дорожную разметку. Протяженность отремонтированного участка составит 400 метров, стоимость работ — около 6 миллионов рублей, подчеркнули в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, эту улицу ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU