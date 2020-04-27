В Брянске на улице Пионерской заканчивают укладывать асфальт
В Брянске улице Пионерской заканчивают укладывать асфальт.
Кроме того, на 90% здесь завершили строительство тротуаров, заменили освещение. По окончании всех работ здесь нанесут дорожную разметку. Протяженность отремонтированного участка составит 400 метров, стоимость работ — около 6 миллионов рублей, подчеркнули в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, эту улицу ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU