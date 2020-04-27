На Радоницу усилят контроль на въездах в Брянскую область

27 Апр 2020 2020-04-27T18:45:47+03:00

27 и 28 апреля на трассах будут дежурить сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Фото: Иван МАКЕЕВ

На трассах будут дежурить сотрудники полиции и Роспотребнадзора

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Накануне Радоницы на въездах в Брянскую область усилят контроль.

27 и 28 апреля на трассах будут дежурить сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Поручение по организации их работы дали в оперативном штабе.

Контрольные пункты расположатся на 335-м и 495-м километрах автодороги М-3 "Украина", на 76-м и 221-м километрах трассы Р-120, у села Азаричи Злынковского района и 39-м километре дороги "Брянск- граница с Калужской областью".

Правоохранители проследят за тем, чтобы среди въезжающих в регион не было нарушителей карантина. А сотрудники Роспотребнадзора выдадут автомобилистам и их пассажирам предписания о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU