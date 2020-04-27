На Радоницу усилят контроль на въездах в Брянскую область
Накануне Радоницы на въездах в Брянскую область усилят контроль.
27 и 28 апреля на трассах будут дежурить сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Поручение по организации их работы дали в оперативном штабе.
Контрольные пункты расположатся на 335-м и 495-м километрах автодороги М-3 "Украина", на 76-м и 221-м километрах трассы Р-120, у села Азаричи Злынковского района и 39-м километре дороги "Брянск- граница с Калужской областью".
Правоохранители проследят за тем, чтобы среди въезжающих в регион не было нарушителей карантина. А сотрудники Роспотребнадзора выдадут автомобилистам и их пассажирам предписания о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU