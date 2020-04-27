2020-04-27T17:53:14+03:00
Общество

В Брянской области по программе инициативного бюджетирования потратят около 100 миллионов рублей

Деньги получат 85 населенных пунктов
Мария Дедкова
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Самая крупная субсидия досталась Брянску - 21,3 миллиона рублей.Самая крупная субсидия досталась Брянску - 21,3 миллиона рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области на ремонт общественных территорий в рамках программы инициативного бюджетирования потратят около 100 миллионов рублей.

Итоги отбора подвели в конкурсной комиссии. Их опубликовали на сайте правительства региона.

Самая крупная субсидия досталась Брянску - 21,3 миллиона рублей. На эти деньги в городе благоустроят 13 территорий, в том числе скверы, территорий между улицами и спортивные площадки.

Климово получит 3,3 миллиона рублей, Жуковский район - 2,5 миллиона.

Напомним, программа инициативного бюджетирования предполагает непосредственное участие жителей. Они сами выбирают, какую общественную территорию нужно привести в порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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