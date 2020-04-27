В Брянской области по программе инициативного бюджетирования потратят около 100 миллионов рублей
В Брянской области на ремонт общественных территорий в рамках программы инициативного бюджетирования потратят около 100 миллионов рублей.
Итоги отбора подвели в конкурсной комиссии. Их опубликовали на сайте правительства региона.
Самая крупная субсидия досталась Брянску - 21,3 миллиона рублей. На эти деньги в городе благоустроят 13 территорий, в том числе скверы, территорий между улицами и спортивные площадки.
Климово получит 3,3 миллиона рублей, Жуковский район - 2,5 миллиона.
Напомним, программа инициативного бюджетирования предполагает непосредственное участие жителей. Они сами выбирают, какую общественную территорию нужно привести в порядок.
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ИСТОЧНИК KP.RU