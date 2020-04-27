Брянский невролог Татьяна Исакова стала заслуженным врачом России
Указ об этом подписал президент
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Невролог, заведующая поликлиникой Брянского клинико-диагностического центра, стала заслуженным врачом России. Указ об этом подписал глава государства 24 апреля.
Татьяну Исакову наградили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Татьяну Владимировну поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона пожелал медику здоровья, счастья, добра и дальнейших успехов.
Фото: Брянский клинико-диагностический центр
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ИСТОЧНИК KP.RU