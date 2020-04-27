Брянский невролог Татьяна Исакова стала заслуженным врачом России

27 Апр 2020 2020-04-27T17:13:53+03:00

Указ об этом подписал президент

Изменить размер текста: A A

Невролог, заведующая поликлиникой Брянского клинико-диагностического центра, стала заслуженным врачом России. Указ об этом подписал глава государства 24 апреля.

Татьяну Исакову наградили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Татьяну Владимировну поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона пожелал медику здоровья, счастья, добра и дальнейших успехов.

Фото: Брянский клинико-диагностический центр

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU