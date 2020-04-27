Брянец попытался расплатиться фальшивой купюрой в супермаркете

27 Апр 2020 2020-04-27T16:49:39+03:00

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Брянца задержали за попытку расплатиться фальшивой купюрой в супермаркете.

Покупатель при расчете дал пять тысяч. Продавец проверила банкноту на детекторе, но тот показал, что купюра ненастоящая.

Женщина нажала тревожную кнопку. На место приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали злоумышленника.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, им был 34-летний житель Брянска. Горожанина передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU