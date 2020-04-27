2020-04-27T16:49:39+03:00
Общество

Брянец попытался расплатиться фальшивой купюрой в супермаркете

Горожанина задержали сотрудники Росгвардии
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянца задержали за попытку расплатиться фальшивой купюрой в супермаркете.

Покупатель при расчете дал пять тысяч. Продавец проверила банкноту на детекторе, но тот показал, что купюра ненастоящая.

Женщина нажала тревожную кнопку. На место приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали злоумышленника.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, им был 34-летний житель Брянска. Горожанина передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на улице Пионерской заканчивают укладывать асфальт
На Радоницу усилят контроль на въездах в Брянскую область
В Брянске подрядчик будет устранять дорожный брак на улице Красноармейской
В Брянской области усилят контроль за соблюдением "масочного" режима
В Брянской области по программе инициативного бюджетирования потратят около 100 миллионов рублей
Брянский невролог Татьяна Исакова стала заслуженным врачом России
Брянец попытался расплатиться фальшивой купюрой в супермаркете
Брянца осудят за взятку сотруднику Госавтоинспекции
В Брянске на Радоницу ограничат работу общественного транспорта
На Радоницу в Брянске ограничат движение и парковку возле кладбищ
Выпускники брянского медтехникума отправятся на работу в госпиталь для больных коронавирусом
За неделю в Брянске продезинфицировали 872 километра дорог
В Брянской области стали проводить по 700 тестов на коронавирус в сутки
Коронавирус в Брянске: за сутки диагноз подтвердился у 13 человек
В Брянской области за сутки коронавирус выявили у 43 человек
В Брянской области число больных коронавирусом достигло 642 человек
"Динамо-Брянск" планирует выйти в ФНЛ
Средняя продолжительность жизни в Брянской области составила 72,3 года
В Брянске готовы лечить больных с коронавирусом с помощью переливания плазмы
В Рогнедине строят дом для сирот и врачей