Брянца осудят за взятку сотруднику Госавтоинспекции
Житель Брянска отправится под за дачу взятки сотруднику полиции.
Все случилось, как рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, днем 16 января.
Пьяный водитель ехал по улице Речной, когда его остановили инспекторы ДПС. Не желая получать штраф и лишаться прав, автомобилист попытался дать взятку сотруднику полиции.
В салоне служебного автомобиля горожанин положил под резиновый коврик 30 тысяч рублей.Но инспектор ДПС деньги не взял, а о произошедшем сообщил в дежурную часть.
Расследование уголовного дела завершилось. Теперь брянец ждет суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU