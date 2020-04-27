Брянца осудят за взятку сотруднику Госавтоинспекции

27 Апр 2020 2020-04-27T15:53:18+03:00

Водитель не хотел получать штраф за пьяную езду

Изменить размер текста: A A

Житель Брянска отправится под за дачу взятки сотруднику полиции.

Все случилось, как рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, днем 16 января.

Пьяный водитель ехал по улице Речной, когда его остановили инспекторы ДПС. Не желая получать штраф и лишаться прав, автомобилист попытался дать взятку сотруднику полиции.

В салоне служебного автомобиля горожанин положил под резиновый коврик 30 тысяч рублей.Но инспектор ДПС деньги не взял, а о произошедшем сообщил в дежурную часть.

Расследование уголовного дела завершилось. Теперь брянец ждет суда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU