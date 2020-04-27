В Брянске на Радоницу ограничат работу общественного транспорта
В Брянске на Радоницу сократят работу общественного транспорта. Такое постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров.
Ходить автобусы и троллейбусы в этот день будет по будничному расписанию. Однако с 9.00 до 16.00 общественного транспорта на улицах не будет.
Так, городские власти решили сократить число брянцев, которые могли бы посетить кладбища.
Для удобства пассажиров по-прежнему будет работать онлайн сервис отслеживания движения транспорта.С 16.00 автобусы и троллейбусы вновь поедут по привычному расписанию, чтобы жители смогли беспрепятственно добраться после работы домой.
Горожан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Как говорят в мэрии, они позволят избежать большого скопления людей, что обеспечит безопасность в условиях распространения Covid-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU