2020-04-27T15:27:37+03:00
Общество

В Брянске на Радоницу ограничат работу общественного транспорта

Автобусы и троллейбусы не будут ходить с 9.00 до 16.00
Мария Дедкова
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С 16.00 автобусы и троллейбусы поедут по привычному расписанию.С 16.00 автобусы и троллейбусы поедут по привычному расписанию.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на Радоницу сократят работу общественного транспорта. Такое постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров.

Ходить автобусы и троллейбусы в этот день будет по будничному расписанию. Однако с 9.00 до 16.00 общественного транспорта на улицах не будет.

Так, городские власти решили сократить число брянцев, которые могли бы посетить кладбища.

Для удобства пассажиров по-прежнему будет работать онлайн сервис отслеживания движения транспорта.С 16.00 автобусы и троллейбусы вновь поедут по привычному расписанию, чтобы жители смогли беспрепятственно добраться после работы домой.

Горожан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Как говорят в мэрии, они позволят избежать большого скопления людей, что обеспечит безопасность в условиях распространения Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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