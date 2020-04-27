2020-04-27T15:10:20+03:00
Общество

На Радоницу в Брянске ограничат движение и парковку возле кладбищ

На улицах будут дежурить полицейские
Мария Дедкова
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Исключение коснется только улицы Красноармейской, где расположен вход на Центральное кладбище Советского района.Исключение коснется только улицы Красноармейской, где расположен вход на Центральное кладбище Советского района.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске во вторник, 28 апреля, ограничат движение и парковку автомобилей возле кладбищ. Оставить машину нельзя будет с 7:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Исключение коснется только улицы Красноармейской, где расположен вход на Центральное кладбище Советского района. Здесь запретят только парковку на участке от улицы Крахмалева до проспекта Станке Димитрова.

Список кладбищ Брянска

Бежицкий район:

— Кладбище центральное (ул. Почтовая);

— Кладбище (ул. Бежицкая — Городище);

— Кладбище (ул. Делегатская — Бежичи);

— Кладбище (пос. Радица-Крыловка);

— Кладбище (пос. Антоновка).

— Кладбище (пос. Бордовичи)

— Кладбище (пос. Чайковичи)

Советский район:

— Кладбище центральное (ул. Красноармейская).

Володарский район:

— Кладбище (пос. Большое Полпино);

— Кладбище (ул. Профсоюзная);

— Кладбище (ул. Абашева);

— Кладбище (пос. Снежка);

— Кладбище (ул. Молокова).

Фокинский район:

— Кладбище (пос. Белые Берега);

— Кладбище (ул. Чехова);

— Кладбище «Ковшовское» (ул. Волочаевская).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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