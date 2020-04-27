2020-04-27T14:07:43+03:00
Общество

Выпускники брянского медтехникума отправятся на работу в госпиталь для больных коронавирусом

Ребята закончили учебу досрочно
Мария Дедкова
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Фото: Брянский медико-социальный техникум имени академика Н. М. АмосоваФото: Брянский медико-социальный техникум имени академика Н. М. Амосова
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Выпускники брянского медтехникума имени Н.М.Амосова вызвались помогать в госпитале для больных с коронавирусом.

24 апреля девять выпускников получили дипломы досрочно. За самоотверженность ребят похвалили участники выпускной комиссии.

- Принятое решение выпускников послужило примером для студентов младших курсов, рассказывают сотрудники техникума. - Восемь студентов также решили помогать медицинским работникам в госпитале в качестве младшего медперсонала.

Преподаватели пожелали выпускникам удачи и успехов на пути, который они выбрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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