Выпускники брянского медтехникума отправятся на работу в госпиталь для больных коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T14:07:43+03:00

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Выпускники брянского медтехникума имени Н.М.Амосова вызвались помогать в госпитале для больных с коронавирусом.

24 апреля девять выпускников получили дипломы досрочно. За самоотверженность ребят похвалили участники выпускной комиссии.

- Принятое решение выпускников послужило примером для студентов младших курсов, рассказывают сотрудники техникума. - Восемь студентов также решили помогать медицинским работникам в госпитале в качестве младшего медперсонала.

Преподаватели пожелали выпускникам удачи и успехов на пути, который они выбрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU