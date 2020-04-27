2020-04-27T13:29:41+03:00
Общество

За неделю в Брянске продезинфицировали 872 километра дорог

Обработку в городе продолжат
Мария Дедкова
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Сначала улицы мыли, а затем поливали раствором гипохлорита натрия.Сначала улицы мыли, а затем поливали раствором гипохлорита натрия.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжают дезинфицировать улицы. За прошлую неделю, с 20 по 26 апреля, дорожники обработали 872 километра дорог и тротуаров.

Сначала улицы мыли, а затем поливали раствором гипохлорита натрия.

Кроме того, продолжилась обработка остановок. За семь дней все 286 павильонов продезинфицировали.

На этой неделе дезинфекцию продолжат, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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