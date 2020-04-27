В Брянской области стали проводить по 700 тестов на коронавирус в сутки

27 Апр 2020 2020-04-27T12:16:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области последнюю неделю проводят примерно по 700 тестов на коронавирус в сутки. До этого анализ брали не так часто. С начала эпидемии провели 11579 исследований. За последние сутки сделали 723 пробы. Только 43 из них оказались положительными.

Тест на коронавирус делают только тем, у кого подозревают заболевание. Например, тем, кто контактировал с заболевшим и у кого проявились симптомы.

Всего из 11 тысяч взятых проб положительными оказались 642 - столько заболевших числится в регионе на 27 апреля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU