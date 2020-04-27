В Брянской области стали проводить по 700 тестов на коронавирус в сутки
В Брянской области последнюю неделю проводят примерно по 700 тестов на коронавирус в сутки. До этого анализ брали не так часто. С начала эпидемии провели 11579 исследований. За последние сутки сделали 723 пробы. Только 43 из них оказались положительными.
Тест на коронавирус делают только тем, у кого подозревают заболевание. Например, тем, кто контактировал с заболевшим и у кого проявились симптомы.
Всего из 11 тысяч взятых проб положительными оказались 642 - столько заболевших числится в регионе на 27 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU