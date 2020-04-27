2020-04-27T12:03:47+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске: за сутки диагноз подтвердился у 13 человек

В Брянске за сутки 27 апреля коронавирус подтвердился у 13 человек
Марина АНТОНОВА
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Фото: оперативный штаб Брянской области.Фото: оперативный штаб Брянской области.
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Брянск остается лидером по количеству зараженных коронавирусом в регионе. За последние сутки 27 апреля диагноз подтвердился у 13 пациентов. Общее число заболевших в областном центре составляет 309 человек.

Больных, которые нуждаются в госпитализации, везут в Брянскую областную больницу, госпиталь ветеранов на проспекте Станке Димитрова. С пятницы коронавирусных больных начали принимать в городской больнице №4. На выходных скорые одна за другой направлялись с включенными сигналами туда. Если есть необходимость, в Брянск везут пациентов из других районов области.

Для обычных пациентов без коронавируса оставили городскую больницу №1 в Бежице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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