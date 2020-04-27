В Брянской области за сутки коронавирус выявили у 43 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T11:20:44+03:00

Для этого провели 723 теста

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В Брянской области за последние сутки 27 апреля коронавирус выявили у 43 человек. Для этого провели 723 исследования. Общее число заболевших составляет 642 человека. Наш регион находится на 12-м месте в России по количеству заболевших.

За время эпидемии в Брянской области вылечились 102 человека, умерли от коронавируса четверо.

Кстати, в Брянской области готовы лечить пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы тех, кто уже переболел. Но необходимо, чтобы эту методику утвердил Минздрав.

Сколько человек на данный момент лежит в палатах интенсивной терапии, не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU