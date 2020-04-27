В Брянской области число больных коронавирусом достигло 642 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T11:10:29+03:00

За сутки выявили еще 43 заразившихся

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Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области к утру 27 апреля составило 642 человека. За сутки выявили 43 новых случая, сообщает оперативный штаб.

Число пациентов с COVID-19 выросло в Брянске — 309 человек. В Сельцо болеют 102 горожанина. На третье место по числу заболевших вышел Дятьковский район - 40.

Новых районов с коронавирусом пока не выявили. "Чистыми" остаются Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU