В Брянской области число больных коронавирусом достигло 642 человек
За сутки выявили еще 43 заразившихся
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Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области к утру 27 апреля составило 642 человека. За сутки выявили 43 новых случая, сообщает оперативный штаб.
Число пациентов с COVID-19 выросло в Брянске — 309 человек. В Сельцо болеют 102 горожанина. На третье место по числу заболевших вышел Дятьковский район - 40.
Новых районов с коронавирусом пока не выявили. "Чистыми" остаются Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский районы.
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ИСТОЧНИК KP.RU