"Динамо-Брянск" планирует выйти в ФНЛ

27 Апр 2020 2020-04-27T10:51:40+03:00

Руководство брянского "Динамо" уже направило документы на лицензирование в ФНЛ. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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"Динамо-Брянск" при досрочном завершении сезона Олимп-ПФЛ становится победителем турнира. У брянской команды по результатам 17 встреч в активе 39 очков. У ближайшего соперника -37.

Это значит, что сине-белые претендуют на попадание в ФНЛ.

- Это произойдет если, до завершения режима самоизоляции – к 30 апреля – не будет конкретной информации по срокам возобновления сезона, - рассказывают в пресс-службе брянской команды. - В свете информации о продлении режима до 12 мая конкретики по рестарту футбольного сезона в России не будет.

Тем не менее, руководство брянского "Динамо" уже направило документы на лицензирование в ФНЛ.

Напомним, брянское "Динамо" уже было участником лиги в сезоне 2011-2012 годов.

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ИСТОЧНИК KP.RU