"Динамо-Брянск" планирует выйти в ФНЛ
"Динамо-Брянск" при досрочном завершении сезона Олимп-ПФЛ становится победителем турнира. У брянской команды по результатам 17 встреч в активе 39 очков. У ближайшего соперника -37.
Это значит, что сине-белые претендуют на попадание в ФНЛ.
- Это произойдет если, до завершения режима самоизоляции – к 30 апреля – не будет конкретной информации по срокам возобновления сезона, - рассказывают в пресс-службе брянской команды. - В свете информации о продлении режима до 12 мая конкретики по рестарту футбольного сезона в России не будет.
Тем не менее, руководство брянского "Динамо" уже направило документы на лицензирование в ФНЛ.
Напомним, брянское "Динамо" уже было участником лиги в сезоне 2011-2012 годов.
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ИСТОЧНИК KP.RU