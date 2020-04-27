2020-04-27T10:03:16+03:00
Общество

Средняя продолжительность жизни в Брянской области составила 72,3 года

Женщины живут дольше мужчин
Марина АНТОНОВА
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В этом году продолжительность жизни может вырасти до 73 лет.В этом году продолжительность жизни может вырасти до 73 лет.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Средняя продолжительность жизни в Брянской области в 2019 году составила 72,3 года. Этот показатель ниже общероссийского и по Центральному федеральному округу, сообщает Брянскстат. По России этот показатель равен 73,3 года. Наш регион находится на 49-м месте рейтинга. Женщины на Брянщине живут дольше мужчин: 77,9 против 66,6 года.

По среднему прогнозу, в этом году в Брянской области продолжительность жизни вырастет до 73 лет. 67,3 года будут жить в среднем мужчины и 78,5 лет – женщины. К 2035 году продолжительность жизни должна возрасти до 78,6 года. При этом разница между мужчинами и женщинами снизится. 74,1 года будут жить мужчины и 82,6 – женщины.

Свежие данные о продолжительности жизни планировали получить во время всероссийской переписи населения осенью этого года. Но из-за коронавируса ее решили перенести на следующий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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